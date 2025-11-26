Proseguono i live al Circo della Farfalla | concerto di Stella Burns

Brindisireport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FRANCAVILLA FONTANA - Sabato prossimo, 29 novembre, un nuovo appuntamento con la stagione di musica live al Circo della Farfalla: è la serata di Stella Burns, al secolo Gianluca Maria Sorace. È un'artista poliedrico e polistrumentista autodidatta, nato a Palermo, ma da anni di base a Bologna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

