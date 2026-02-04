LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | si parte con il Day-2! Bezzecchi e Bagnaia vogliono avvicinarsi a Marquez

Questa mattina a Sepang sono riprese le prove del secondo giorno di test MotoGP. Bezzecchi e Bagnaia puntano a ridurre il divario da Marquez, che continua a dominare nelle prime sessioni. Le condizioni meteo sono perfette, con sole e temperature alte che favoriscono le prove in pista. Gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento dei piloti, sperando in miglioramenti e sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.06 Le condizioni meteo a Sepang parlano di sole pieno, 28° per quanto riguarda l’atmosfera e 37° sull’asfalto. Al momento condizioni più fresche di quanto visto ieri. 03.03 Subito diversi piloti in pista. Vinales, Bagnaia, Binder, Acosta e Di Giannantonio aprono la giornata in pista. 03.00 SEMAFORO VERDE! SCATTA IL DAY-2 DEI TEST DI SEPANG! Programma, orari e tv della giornata – La cronaca del Day-1 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e penultima giornata dei test pre-stagionali di Sepang (Malesia) riservati alla MotoGP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: si parte con il Day-2! Bezzecchi e Bagnaia vogliono avvicinarsi a Marquez Approfondimenti su Sepang Test 2026 LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez svetta, bene Bezzecchi e le Honda. Bagnaia meglio di Marc Marquez nel day-1 Questa mattina a Sepang si sono aperti i test ufficiali della MotoGP. LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi per avvicinarsi a Marquez Oggi a Sepang si svolge il secondo giorno dei test pre-stagionali della MotoGP. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sepang Test 2026 Argomenti discussi: IN DIRETTA: il test di Sepang minuto per minuto; MotoGP in pista per i test: tempi e novità LIVE da Sepang; MotoGP | Test Sepang 2026: la prima giornata in DIRETTA (live e foto); MotoGP, Test Sepang 2026: programma, orari, tv, streaming. MotoGP, test di Sepang: risultati e tempi in diretta LIVE dalla MalesiaLuca Marini e Joan Mir al momento hanno toccato il massimo della velocità in pista arrivando con la loro Honda a 342,8 km/h. In fondo alla classifica ci sono invece tutte le Yamaha V4, che pagano dai ... sport.sky.it MotoGP | Test Sepang 2026: la prima giornata in DIRETTA (live e foto)Diretta Test MotoGP Sepang Carissimi amici di MotoGrandPrix, buongiorno e benvenuti al commento della prima giornata di test IRTA della MotoGP 2026 sul circuito di Sepang, in Malesia! Finalmente dopo ... motograndprix.motorionline.com Il primo giorno di test a Sepang è agli archivi e Marc Marquez ha ripreso dove aveva terminato prima dell'incidente con Bezzecchi. Ciononostante non si è beato del miglior tempo spiegando di averlo fatto con gomme morbide (come gli altri veloci comunque), - facebook.com facebook MotoGP, oggi i test di Sepang: le novità e le FOTO dalla Malesia #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.