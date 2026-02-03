LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Bezzecchi per avvicinarsi a Marquez

Oggi a Sepang si svolge il secondo giorno dei test pre-stagionali della MotoGP. Bezzecchi si impegna a migliorare il suo tempo e ad avvicinarsi a Marquez, che sta spingendo forte per mettere a punto la sua moto. La giornata promette battaglie tra i piloti e aggiornamenti in tempo reale su tempi e strategie. Restate con noi per seguire passo passo l’andamento delle prove.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La cronaca del Day-1 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e penultima giornata dei test pre-stagionali di Sepang (Malesia) riservati alla MotoGP. Entriamo ufficialmente nel vivo del primo passo ufficiale della nuova stagione che ci condurrà fino all’esordio del Mondiale di MotoGP 2026 del Gran Premio di Thailandia. I test di Sepang si concluderanno nella giornata di domani per 24 ore complessive di lavoro in pista. Quale sarà il programma della giornata? Il Day-2 dei test sulla pista malese scatterà alle ore 03. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per i test ufficiali.

Questa mattina a Sepang si sono conclusi i primi test ufficiali della MotoGP 2026.

Hari ini Rider motoGP test pramusim 2026 mandalika sirkuit di jajal habis, pertama kali rossi

Marc Marquez é stato il più veloce al termine della prima giornata dei test ufficiali che la MotoGp sta svolgendo sul circuito di Sepang. #ANSA - facebook.com facebook

#MotoGP #SepangTest Marc Marquez risale in sella alla Ducati Desmosedici GP ed è il più veloce nell'inaugurale giornata di Test della MotoGP 2026 a Sepang. Tutto questo trascorsi 121 giorni dall'incidente di Mandalika, conseguente infortunio, operazione, x.com