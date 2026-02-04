LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Mir precede Morbidelli e Di Giannantonio 6° Bezzecchi 8° Bagnaia Si riparte alle 6.20

Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per il secondo giorno di test. Joan Mir, su Honda, ha segnato il miglior tempo, precedendo Morbidelli e Di Giannantonio. Bezzchi si piazza in sesto posizione, Bagnaia è ottavo. La sessione riprenderà alle 6.20, mentre gli appassionati seguono aggiornamenti in tempo reale.

6.03 I tempi del Day-2. Ci rivediamo alle ore 6.20 1 Joan Mir – HRC Honda 1:56.874 2 Franco Morbidelli – Ducati Pertamina VR46 +0.109 3 Fabio Di Giannantonio – Ducati Pertamina VR46 +0.175 4 Pedro Acosta – Red Bull KTM +0.242 5 Maverick Vinales – Red Bull KTM Tech +0.252 6 Marco Bezzecchi – Aprilia +0.267 7 Raul Fernandez Aprilia Trackhouse +0.400 8 Francesco Bagnaia – Ducati Factory +0.428 9 Ai Ogura Aprilia Trackhouse +0.502 10 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 +0.676 06.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA PRIMA PARTE DEL DAY-2. 05.57 Bezzecchi chiude il suo run e torna ai box.

