LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Mir precede Morbidelli e Di Giannantonio 6° Bezzecchi 8° Bagnaia Si riparte alle 6.20

Da oasport.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per il secondo giorno di test. Joan Mir, su Honda, ha segnato il miglior tempo, precedendo Morbidelli e Di Giannantonio. Bezzchi si piazza in sesto posizione, Bagnaia è ottavo. La sessione riprenderà alle 6.20, mentre gli appassionati seguono aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.03 I tempi del Day-2. Ci rivediamo alle ore 6.20 1 Joan Mir – HRC Honda 1:56.874 2 Franco Morbidelli – Ducati Pertamina VR46 +0.109 3 Fabio Di Giannantonio – Ducati Pertamina VR46 +0.175 4 Pedro Acosta – Red Bull KTM +0.242 5 Maverick Vinales – Red Bull KTM Tech +0.252 6 Marco Bezzecchi – Aprilia +0.267 7 Raul Fernandez Aprilia Trackhouse +0.400 8 Francesco Bagnaia – Ducati Factory +0.428 9 Ai Ogura Aprilia Trackhouse +0.502 10 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 +0.676 06.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA PRIMA PARTE DEL DAY-2. 05.57 Bezzecchi chiude il suo run e torna ai box. 🔗 Leggi su Oasport.it

live motogp test sepang 2026 in diretta mir precede morbidelli e di giannantonio 6176 bezzecchi 8176 bagnaia si riparte alle 620

© Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Mir precede Morbidelli e Di Giannantonio, 6° Bezzecchi, 8° Bagnaia. Si riparte alle 6.20

Approfondimenti su MotoGP Test Sepang

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Joan Mir precede Morbidelli e Di Giannantonio, 6° Bezzecchi, 8° Bagnaia

Nella prima mattinata dei test a Sepang, Joan Mir si conferma davanti a tutti.

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Joan Mir precede Morbidelli e Di Giannantonio, 6° Bezzecchi davanti a Bagnaia

Joan Mir si posiziona in testa alla prima giornata dei test a Sepang, precedendo di poco Morbidelli e Di Giannantonio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

LIVE SHAKEDOWN MOTOGP TEST Sepang 2026 Tracking Timing Data Day 2 SESSION 1

Video ? LIVE SHAKEDOWN MOTOGP TEST Sepang 2026 Tracking Timing Data Day 2 SESSION 1

Ultime notizie su MotoGP Test Sepang

Argomenti discussi: IN DIRETTA: il test di Sepang minuto per minuto; MotoGP in pista per i test: tempi e novità LIVE da Sepang; MotoGP | Test Sepang 2026: la prima giornata in DIRETTA (live e foto); MotoGP, Test Sepang 2026: programma, orari, tv, streaming.

live motogp test sepangTest MotoGP Sepang 2026 in diretta TV, tempi e classifica: seconda giornata di testIn diretta i test MotoGp Sepang 2026 in diretta tv: i tempi e la classifica del secondo giorno di test. fanpage.it

MotoGP, test di Sepang: risultati e tempi in diretta LIVE dalla MalesiaLuca Marini e Joan Mir al momento hanno toccato il massimo della velocità in pista arrivando con la loro Honda a 342,8 km/h. In fondo alla classifica ci sono invece tutte le Yamaha V4, che pagano dai ... sport.sky.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.