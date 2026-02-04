LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | ci avviciniamo alla pausa Mir al comando Bezzecchi e Bagnaia nella top10

Questa mattina a Sepang è ancora battaglia tra i piloti. Joan Mir si mette davanti con il miglior tempo, mentre Bezzecchi e Bagnaia restano nella top10. Ora manca poco alla fine della sessione, e tutti cercano di migliorarsi prima della pausa. I minuti finali sono molto intensi, con le squadre che spingono al massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.42 Tutti in azione per questi ultimi minuti di turno. Joan Mir gira in 1:58.927, Alex Marquez torna in pista dopo la caduta. 05.39 Di nuovo in pista anche Marc Marquez che chiude il suo 28° giro su tempi interlocutori. In questo momento nessuno sta migliorando, forse anche per i 53° sull’asfalto. 05.36 In azione Acosta, Ogura, Bastianini, Marini e Binder. Tutti su tempi alti. 05.33 Il leader della classifica attuale, Joan Mir, prosegue concentrandosi sul passo e su tempi attorno all’1:58 medio. 05.30 Sembra che la Yamaha abbia chiuso in anticipo i suoi test. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nella prima mattinata dei test a Sepang, Joan Mir si conferma davanti a tutti.

Joan Mir si posiziona in testa alla prima giornata dei test a Sepang, precedendo di poco Morbidelli e Di Giannantonio.

LIVE SHAKEDOWN MOTOGP TEST Sepang 2026 Tracking Timing Data Day 2 SESSION 1

