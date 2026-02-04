LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | si decide tutto per il primo posto!

Questa mattina il match tra Numia Vero Volley Milano ed Eczacibasi Istanbul decide il primo posto nel gruppo della Champions League femminile. Le due squadre scendono in campo per l’ultima giornata della fase a gironi, con tutto in palio. Seguiamo passo passo l’andamento della partita, che promette grande spettacolo e una sfida decisiva per qualificarsi ai quarti di finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Numia Vero Volley Milano e Eczacibasi Istanbul, valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. La squadra di Paola Egonu gioca in casa per ottenere il primo posto del Gruppo C e per l’accesso diretto ai quarti di finale. L’andata è finita 3-2 per la squadra turca, unica sconfitta per ora delle ragazze di Stefano Lavarini che nel percorso europeo hanno battuto 3-0 e 1-3 l’ Olympiacos e 3-0 e 0-3 lo Zeleznicar, riuscendo ad ottenere un totale di tredici punti in classifica, uno in più rispetto alle turche che oltre la già citata vittoria contro le campionesse della Supercoppa italiana, hanno vinto per 3-0 e 0-3 contro lo Zeleznicar, per poi battere nel girone di ritorno anche l’ Olympiacos per 3-0: tuttavia, all’andata contro la squadra greca è arrivata la sconfitta per 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui in tempo reale il risultato della partita Eczacibasi Istanbul-Milano, pari 2-2, valida per la Champions League femminile 2026.

Benvenuti alla diretta della partita di Champions League femminile tra Eczacibasi Istanbul e Vero Volley Milano.

