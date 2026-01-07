LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | scontro diretto per il primato
Benvenuti alla diretta della partita di Champions League femminile tra Eczacibasi Istanbul e Vero Volley Milano. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale di questa sfida valida per il primato nel girone, in programma per la stagione 2026. Restate sintonizzati per tutte le novità e i risultati dell’incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Champions League di pallavolo femminile fra Eczacibasi Istanbul e Numia Vero Volley Milano. Il terzo turno della fase a gironi della massima competizione europea si traduce con la partita più difficile per la squadra di coach Lavarini. Almeno sulla carte le turche sono le avversarie più ostiche di questa prima fase di Champions. Le turche sono cadute in un passo falso nella scorsa partita di Champions League, perdendo al tie break contro l’Ompyakos. Mancano ancora 4 partite alla fine della fase a gironi, ma la squadra del coach italiano Giulio Bregoli, dovrà subito ritrovare la vittoria se non vorrà rischiare un’incredibile eliminazione già a questo punto. 🔗 Leggi su Oasport.it
La Numia Vero Volley Milano vola a Istanbul per affrontare l'Eczacibasi, in un match che può valere il primo posto nel girone e la qualificazione diretta ai quarti di finale.
