LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 3-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | sconfitta in volata al tie-break ma nulla è perduto

Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Eczacibasi Istanbul e Milano, terminata con un risultato di 3-2 a favore delle turche. Nonostante la sconfitta al tie-break, la serie è ancora aperta. Clicca qui per aggiornamenti continui e per seguire anche la diretta di Lodz-Conegliano, in programma dalle 18.

20.06 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 20.05 La classifica aggiornata del girone: Milano 2 vittorie (7 punti) Eczacibasi Istanbul 2 vittorie (6 punti) Olympiacos 1 vittoria (2 punti)* Zeleznicar 0 vittorie (0 punti)*. *=1 partita in meno, domani Olympiacos-Zeleznicar. 20.03 Non sono bastati i 27 punti di Egonu. Ottima partita anche per Piva: 19 punti, con 2 ace. 20.02 Arriva la prima sconfitta stagionale in Europa per Milano, ma nulla è perduto: la compagine italiana potrà giocarsi il primo posto nel girone nella sfida di ritorno.

