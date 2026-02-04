LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 1-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | reazione delle turche che vincono 18-25 il secondo set

La partita di volley femminile tra Milano e Eczacibasi Istanbul si è chiusa in parità 1-1, dopo un secondo set vinto dalle turche 18-25. La squadra turca ha reagito e ha preso il comando nel secondo set, mettendo sotto pressione le padrone di casa. Nel finale, Milano ha tentato di reagire, ma un pallonetto vincente ha fatto cedere Piva nella difesa. La sfida continua e i tifosi restano in attesa di aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Cade a terra il pallonetto vincente, Piva non riesce nella difesa. 3-4 Esce il servizio delle turche. 2-4 Piva subisce il muro di Ozdemir. 2-3 Mani fuori di Egonu! 1-3 Lanier sbaglia in ricezione, ace per Jack-Kisal. 1-2 Egonu cerca la diagonale ma non trova il campo. 1-1 Esce il servizio Erkek. 0-1 Parte male Milano, invasione. 18-25 SECONDO SET ALL'ECZACIBASI. Piva attacca ma la palla esce. 18-24 Primo tempo dell'Eczacibasi. 18-23 La diagonale deviata di Egonu atterrà in campo. 17-23 Passa l'attacco di Karakurt. 17-22 Mani fuori di Egonu. 16-22 Quarto errore in battuta per Milano in questo set.

