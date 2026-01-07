LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-21 partono fortissimo le turche!

Segui in tempo reale il risultato della partita di Champions League femminile tra Eczacibasi Istanbul e Milano, con le turche che si sono imposte per 25-21 nel primo set. Per aggiornamenti sulla sfida e sulla partita tra Lodz e Conegliano, clicca sul link dedicato alla diretta. Resta informato sugli sviluppi di questa competizione europea, in corso oggi con aggiornamenti costanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 25-21 Finisce così il primo set! Plummer, entrata al posto di Karakurt, chiude il set con una diagonale potentissima! 24-21 Milanno si aggrappa ad Egonu! Punto in parallela stavolta per l'opposta. 24-20 Ci si mette anche la sfortuna! Ace delle turche con l'aiuto del nastro. 23-20 Sbaglia Piva che manda a lato un attacco in diagonale. La squadra meneghina aveva difeso bene, non ci voleva proprio questo errore in contrattacco. 22-20 Ancora Egonu con la diagonale profonda! Che bel punto dell'azzurra! Brutte notizie per l'Eczacibasi! Karakurt esce dal campo sollevata dallo staff medico.

