LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 13-10 inizio con qualche difficoltà per le lombarde

Segui in tempo reale la sfida tra Eczacibasi Istanbul e Milano, valida per la Champions League femminile 2026. La partita, iniziata con alcune difficoltà per le lombarde, si presenta equilibrata. Restate aggiornati per tutti gli sviluppi della gara e per altri eventi di volley femminile, come la sfida Lodz-Conegliano, disponibile dalle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 20-18 Errore in battuta per Lanier. 19-18 Egonu con il pallonetto spinto! Varia l’attacco l’opposta, ma il risultato è quasi sempre lo stesso. Punto per Milano. 19-17 Il primo scambio lungo della sfida viene vinto dalle turche. Lanier cerca le dita del muro, ma Sahin intelligentemente leva le mani e la palla vola via lontana dal campo. 18-17 Che botta di Stysiak! Imprendibile la schiacciata della canadese per Milano. 17-17 Lanier fa punto con un attacco profondo da posto 4 17-16 mani fuori di Erkek. 🔗 Leggi su Oasport.it

