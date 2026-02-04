LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | torna Simone Consonni nell’omnium

Oggi a Konya, in Turchia, si tiene la quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista. Simone Consonni torna in gara nell’omnium, una prova che potrebbe riservare sorprese. La diretta di oggi seguirà passo dopo passo le gare e le emozioni di questa competizione.

Il programma della giornata è diviso in due parti, e solamente nella seconda si assegneranno le medaglie. La prima sessione di gara, che inizierà alle 12.15 (orario italiano), sarà aperta dalle qualificazioni dell' Omnium uomini e del chilometro donne, con la prima disciplina che tornerà, poi, in pista con la prima prova: lo scratch. La seconda prova, la tempo race, chiuderà la mattinata turca e succederà alle qualificazioni dell'inseguimento individuale donne.

Questa mattina inizia la terza giornata degli Europei di ciclismo su pista a 2026.

Oggi si apre ufficialmente la prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026.

