LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | subito i quartetti tornano Balsamo Paternoster e Simone Consonni!

Oggi si apre ufficialmente la prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. Le gare sono cominciate con i quartetti italiani, che hanno già mostrato un buon ritmo. Torna in pista anche Balsamo, insieme a Paternoster e Simone Consonni, pronti a dare il massimo. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale e scoprire come vanno le prove dei big.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya (Turchia) al via la manifestazione continentale con l'attenzione che sarà rivolta in special modo ai quartetti degli inseguimento. Si partirà al mattino con le qualificazioni del team sprint femminile e dell'eliminazione maschile. Dal pomeriggio spazio invece alle pursuit ed alle finali delle discipline sopracitate. Dalle 11.00 il via ufficiale con l'eliminazione maschile, seguita poi dal team sprint femminile in cui l'Italia schiera Miriam Vece, Siria Trevisan e Matilde Cenci.

