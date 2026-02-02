LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Miriam Vece ci prova nella velocità individuale

Miriam Vece si prepara a scendere in pista per la prova di velocità individuale agli Europei di ciclismo su pista 2026. La gara è in corso e i primi risultati arrivano: la russa Alina Lysenko ha eliminato l’ucraina Oleksandra Lohvinuk. La competizione si fa sempre più intensa, e i tifosi seguono con attenzione ogni movimento delle atlete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:15 La russa Alina Lysenko elimina l'ucraina Oleksandra Lohvinuk. 14:12 La tedesca Lea Sophie Friedrich avanza ai quarti superando la belga Zita Gheysens. 14:08 Ancora bene la Gran Bretagna con Sophie Capewell che rifila quasi un secondo alla spagnola Helena Casas Roige. 14:06 Nessun problema per la britannica Emma Finucane, che si disfa della belga Nicky Degrendele e vola ai quarti. OTTAVI SPRINT INDIVIDUALE FEMMINILE 14:07 Ultime gare della lunga sessione mattutina. Spazio agli ottavi della velocità individuale femminile. 14:05 Arrivano finalmente i tempi dell'ultima heat dell'inseguimento a squadre femminile.

