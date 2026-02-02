LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Vece sconfitta nel primo sprint dei quarti inizia la corsa a punti

Questa mattina ai Campionati Europei di ciclismo su pista, la gara è iniziata con sorprese. Vece ha affrontato il primo sprint dei quarti di finale e ha perso, mentre la corsa a punti è appena cominciata. Gli atleti si sfidano in una competizione che promette emozioni fino all’ultimo giro. Tutti occhi puntati sui protagonisti in pista, ancora tutto da scoprire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 Il punto della quarta posizione è andato a Kiryl Hutsko 16.50 Thomas vince lo sprint davanti a Kadlec, che ha passato all’esterno Sierra nell’ultimo giro con l’azzurro passato terzo. 16.49 Sierra si mette a ruota di Thomas ad un giro dal primo sprint. L’azzurro è in quarta posizione. 16.48 Saranno 160 giri. Ogni 10 tornate ci sarà uno sprint che assegnerà 5, 3, 2 ed 1 punti ai primi quattro classificate, ad eccezione dell’ultimo sprint che assegna punti doppi. Ogni giro guadagnato sono 20 punti 16.47 Si parte!! Inizia la corsa a punti maschile. 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Vece sconfitta nel primo sprint dei quarti, inizia la corsa a punti Approfondimenti su Europei 2026 LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: si parte con i quarti dello sprint femminile, c’è Miriam Vece Questa sera, ai campionati europei di ciclismo su pista, si è aperta la sessione dei quarti di finale dello sprint femminile. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Miriam Vece ci prova nella velocità individuale Miriam Vece si prepara a scendere in pista per la prova di velocità individuale agli Europei di ciclismo su pista 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. TADEJ POGACAR CAMPIONE D'EUROPA 2025! IL MOMENTO DECISIVO #tadejpogacar #remcoevenepoel Ultime notizie su Europei 2026 Argomenti discussi: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: bronzo storico per l’Italia nella team sprint maschile! Quinti Baima e Boscaro; Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari lunedì 2 febbraio, tv, streaming, italiani in gara; Konya | Giorno 1 in Diretta Streaming | DAZN IT; Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in gara. Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari lunedì 2 febbraio, tv, streaming, italiani in garaI Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 si preparano a vivere la seconda giornata di gare. La rassegna continentale è iniziata ieri a Konya, in ... oasport.it LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: bronzo storico per l’Italia nella team sprint maschile! Quinti Baima e BoscaroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.43: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 18.42: L'Italia muove dunque il medagliere ... oasport.it L’Italia apre gli Europei di ciclismo su pista con uno storico bronzo nella team sprint maschile! A Konya, Turchia, Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta salgono sul podio battendo nella finale per il terzo posto la Repubblica Ceca! https://bi facebook Sono iniziati gli Europei di ciclismo su pista a Konya, in Turchia. Qui c'è il programma e l'abc della manifestazione continentale x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.