LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | parte male l’omnium di Elisa Balsamo!

Questa mattina si sono svolti i primi momenti delle gare di ciclismo su pista agli Europei 2026. Elisa Balsamo ha iniziato male la prova dell’omnium, finendo la sua corsa con qualche difficoltà. Intanto, Mattia Predomo, che aveva fatto bene nelle qualifiche con un quinto posto, non è riuscito a passare il turno: ha perso contro il bulgaro Nikolov e ora dovrà sperare in una ripresa nelle prossime gare. La competizione entra nel vivo e i primi risultati già fanno parlare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.07 Mattia Predomo, autore di un sensazionale quinto posto nelle qualificazioni, ha perso la propria heat contro il bulgaro Nikolov. Un po' di sfortuna per il giovane azzurro che se si fosse classificato fra i primi quattro nella prima fase di gara avrebbe saltato i sedicesimi per approdare direttamente agli ottavi. 12.05 Tornano in pista Minuta e Predomo per i sedicesimi della sprint maschile. 12.03 Ecco l'ordine d'arrivo dello scratch: 1 31 GER TEUTENBERG Lea Lin 2 91 ESP ANGUELA YAGUEZ Eva 3 3 BEL BOSSUYT Shari 4 8 CZE ŠEV?ÍKOVÁPetra 5 37 GBR MORRIS Anna 6 80 POL TRACKA Maja 7 114 AIN VALGONEN Valeriya 8 70 NOR STENBERG Anita Yvonne 9 93 SUI ANDRES Michelle 10 108 BUL NELSON Lucy May 11 17 FRA COPPONI Clara 12 82 POR CAMPOS Daniela 13 45 IRL O BRIEN Aoife 14 60 LTU GEDRAITYT? Akvile 15 67 NED van BELLE Lisa 16 16 DEN FIALLA Dam Ida 17 109 AIN TSERAKH Hanna 18 51 ITA BALSAMO Elisa 19 105 UKR USHAKOVA Milana 20 87 SVK JEN?UŠOVA Nora 21 100 TUR YAKISIR Reyhan

