LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | si inizia con le qualificazioni dell’Omnium

La prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026 è iniziata con le qualificazioni dell’Omnium maschile e del chilometro femminile. Le competizioni si sono svolte questa mattina, e già si vede chi potrebbe fare strada. La prima disciplina, l’Omnium, ha visto i primi tentativi di qualificazione, mentre il chilometro donne si prepara a partire più tardi. Domani, si torna in pista con lo scratch, la prima prova ufficiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58 Previste in questa sessione di gare le qualificazioni dell'Omnium uomini e del chilometro donne, con la prima disciplina che tornerà, poi, in pista con la prima prova: lo scratch. La seconda prova, la tempo race, chiuderà la prima parte e succederà alle qualificazioni dell'inseguimento individuale donne. 11.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026, a Konya, Turchia.

