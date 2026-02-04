LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Vece in finale nel chilometro ora Consonni nello scratch

Questa mattina ai Campionati Europei di ciclismo su pista, la competizione si anima con alcuni colpi di scena. Iuri Leitao ha lasciato il gruppo e potrebbe tentare di doppiare il plotone, creando agitazione tra gli altri atleti. Intanto, Vece si trova in finale nel chilometro, mentre Consonni si prepara a disputare la prova nello scratch. La giornata promette emozioni fino all’ultimo giro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38 Attenzione perchè è uscito dal gruppo Iuri Leitao, che potrebbe doppiare il plotone. 13.36 20 giri alla volata, siamo a metà gara. 13.33 Quaranta giri da percorrere per gli atleti. Il punteggio nello scratch viene assegnato considerando, esclusivamente, la volata finale. Il primo ottiene 40 punti, il secondo 38, il terzo 36 e così via, dal 21esimo corridore in poi si ottiene un solo punto. 13.32 Torna protagonista l’Omnium maschile con la prima prova: lo scratch. 13.30 Ecco le otto finaliste nel chilometro donne e i loro tempi di qualifica: 20 FRA GROS Mathilde 1:03. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Europei Ciclismo

Questa mattina si accendono i Campionati Europei di ciclismo su pista 2026, con le donne protagoniste nel chilometro.

Questa mattina si sono svolte le batterie dello scratch maschile agli Europei di ciclismo su pista del 2026.

Europei ciclismo su strada-Cronometro a squadre-Drome Ardeche 2025

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: tocca alle donne nel chilometro, presenti Vece e CenciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 IN FINALE MIRIAM VECE! Terzo tempo per lei in 1'03.708, dentro anche Veronika Jabornikova con 1'04.732. oasport.it

Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 4 febbraio, streaming, italiani in garaSiamo arrivati al penultimo giorno di competizioni in quel di Konya, città della Turchia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2026 di ... oasport.it

Continua l'appassionante avventura della nostra Nazionale di Ciclismo su Pista agli Europei di Konya. Con un tempo incredibile il nostro Renato Favero rimonta il suo avversario e si va a prendera una grande medaglia di bronzo che rimpingua il medagliere. - facebook.com facebook

È BRONZO! Agli Europei di ciclismo su pista di Konya arriva un bellissimo podio nell’inseguimento individuale maschile, dove Renato Favero domina la finale per il terzo posto! #ItaliaTeam @Federciclismo x.com