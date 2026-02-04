Europei ciclismo pista | Federica Venturelli in finale per l’oro nell’inseguimento

La quarta giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista si conclude con una bella notizia per l’Italia. Federica Venturelli si è qualificata per la finale dell’inseguimento, segnando anche il record italiano. Ora la sua sfida è contro Josie Knight per l’oro. Bene anche Miriam Vece, mentre Consonni fatica nell’omnium. La spedizione azzurra continua a portare a casa risultati importanti.

Questa mattina a Konya, durante i Campionati Europei di ciclismo su pista, Federica Venturelli ha conquistato la finale per l’oro nell’inseguimento.

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Venturelli per l'oro nell'inseguimento, Vece in finale nel chilometro.

Ciclismo su pista: Federica Venturelli in finale per l’oro nell’inseguimento. Bene Miriam VeceTre le gare disputate in questa mattinata a Konya, località che ospita i Campionati Europei di ciclismo su pista. In Turchia arrivano risultati ... oasport.it

La ciclista cuneese Elisa Balsamo ha conquistato la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre agli Europei su pista. Insieme alle compagne Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini, l’atleta azzurra ha ottenuto il terzo gradino del podio n - facebook.com facebook

Un buongiorno #ItaliaTeam con le nostre rocket girls! Il team femminile dell’inseguimento a squadre supera la Francia e si prende il bronzo agli Europei di ciclismo su pista di Konya! Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini x.com