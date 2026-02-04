LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Consonni terzo nella corsa ad eliminazione dell’Omnium

Consonni si piazza terza nella corsa ad eliminazione dell’Omnium a margine delle prime gare degli Europei di ciclismo su pista. La miglioramenti sono arrivati dopo una sessione intensa, mentre i tifosi aspettano la finale del chilometro lanciato femminile, che partirà tra poco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:02 La prossima gara al via sarà la finale del chilometro lanciato femminile. In gara l’azzurra Miriam Vece. 17:01 La finale della velocità individuale maschile sarà la sfida stellare tra l’olandese Harry Lavreysen e il britannico Matthew Richardson. 17:00 Harry Lavreysen esce in maniera prepotente nel finale e chiude la serie sul 2-0. L’olandese accede in finale. 16:57 Matthew Richardson domina anche la seconda manche contro il polacco Rudyk. Il britannico vola in finale offrendo la sensazione di una netta superiorità sul rivale. 16:56 La classifica dell’Omnium dopo la terza prova 1 Yanne Dorenbos NED 102 2 Iuri Leitao POR 92 3 Henry Hobbs GBR 92 4 Roger Kluge GER 92 5 Ilya Savekin AIN 92 6 Rasmus Pedersen Lund DEN 88 7 Simone Consonni ITA 86 8 Oscar Nilsson Julien FRA 72 9 Alex Vogel SUI 72 10 Adam K?enek CZE 66 11 Milan van den Haute BEL 66 12 Matti Dobbins IRL 58 13 Nejc Peterlin SLO 50 14 Maximilian Schmidbauer AUT 48 15 Sebastian Mora Vedri ESP 46 16 Heorhii Chyzhykov UKR 44 17 Ramazan Yilmaz TUR 42 18 Dzianis Mazur AIN 22 19 Bertold Drijver HUN 14 20 Nikolaos Manthos GRE 6 21 Gustav Johansson SWE -27 16:54 Consonni guadagna terreno e al momento è settimo con 86 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina ai Campionati Europei di ciclismo su pista si è acceso il primo fuoco della gara.

Oggi a Konya, in Turchia, si tiene la quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista.

Ciclismo: Italia trionfa agli Europei con oro e argento!

