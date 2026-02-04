LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Consonni secondo nella sua batteria

Dopo la vittoria di Savekin nel penultimo sprint, la gara si avvicina alla conclusione. Consonni si piazza secondo nella sua batteria, mentre gli atleti continuano a spingere forte per conquistare un posto in finale. La corsa rimane aperta e il pubblico resta incollato allo schermo per seguire gli ultimi colpi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 Penultimo sprint conquistato da Savekin, su Pedersen, Johansson e Chyzhykov. 12.50 Giro guadagnato e 20 punti per van de Haute, Leitao e Mora Vedri. 12.49 20 giri al termine, sprint vinto da van de Haute. Dietro di lui si piazzano Mora Vedri, Leitao e Chyzhykov. 12.47 Chyzhykov vince il terzo sprint, a punti anche Pedersen, Savekin e Mora Vedri. 12.46 Venti punti per Nillson, Dorenbos, Kluge e Krenek. 12.45 Si fermano dietro, i quattro hanno la possibilità di guadagnare il giro. 12.44 Nillson vince il secondo sprint, Dorenbos, Kluge e Jrenek dietro di lui. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi a Konya, in Turchia, si tiene la quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista.

Questa mattina a Konya, in Turchia, gli Europei di ciclismo su pista 2026 sono in pieno svolgimento.

