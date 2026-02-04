Questa mattina a Konya, in Turchia, gli Europei di ciclismo su pista 2026 sono in pieno svolgimento. Gli appassionati seguono con attenzione le gare della quarta giornata, con l’attenzione puntata soprattutto su Simone Consonni, pronto a scendere in pista nell’omnium. Gli atleti si sfidano su più discipline, mentre gli spettatori sperano in un’altra prestazione di rilievo del velocista italiano. La competizione è aperta e l’atmosfera è carica di aspettative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026, a Konya, Turchia. Il programma della giornata è diviso in due parti, e solamente nella seconda si assegneranno le medaglie. La prima sessione di gara, che inizierà alle 12.15 (orario italiano), sarà aperta dalle qualificazioni dell’ Omnium uomini e del chilometro donne, con la prima disciplina che tornerà, poi, in pista con la prima prova: lo scratch. La seconda prova, la tempo race, chiuderà la mattinata turca e succederà alle qualificazioni dell’inseguimento individuale donne. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: attesa per Simone Consonni nell’omnium

