LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | al via l’ultima prova dell’Omnium maschile

Al via l’ultima prova dell’Omnium maschile ai Campionati Europei di ciclismo su pista. Leito conquista lo sprint e sale a 101 punti, mentre Hobbs si prende la testa della classifica con 117 punti. La gara resta aperta, con i favoriti ancora in corsa per il titolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:12 Leitao vince lo sprint e sale a 101. 18:11 Hobbs si porta così al comando con 117 punti. 18:10 Il britannico conquista cinque punti con la vittoria nello sprint e venti con il giro guadagnato. 18:09 Henry Hobbs si lancia all’attacco 18:08 Milan van den Haute, grazie al giro guadagnato e ai due punti del primo sprint, scalza Consonni dalla settima posizione. 18:06 Esce dal gruppo anche il francese Oscar Nilsson Julien. 18:05 I primi cinque punti sono dell’austriaco Maximilian Schmidbauer. 18:04 In testa c’è un quartetto. 18:03 Il belga Milan van den Haute tenta la sortita per guadagnare il giro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina ai Campionati Europei di ciclismo su pista si è acceso il primo fuoco della gara.

La prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026 è iniziata con le qualificazioni dell’Omnium maschile e del chilometro femminile.

