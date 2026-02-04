LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | al via le semifinali della velocità maschile

Questa mattina alle semifinali della velocità maschile ai Campionati Europei di ciclismo su pista. Matthew Richardson ha già dato un segnale forte, vincendo facilmente la prima manche. La competizione entra nel vivo e gli atleti sono determinati a conquistare un posto nella finale. Gli appassionati seguono con attenzione ogni scatto e ogni sorpasso, mentre la tensione cresce in vista delle prossime manche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:32 Netto successo per Matthew Richardson nella prima manche. 16:30 Si parte con le semifinali della velocità maschile. I primi a gareggiare saranno il britannico Matthew Richardson e il polacco Mateusz Rudyk. 16:29 La corsa a punti femminile vedrà ai nastri di partenza l'azzurra Anita Baima. 16:29 La gara dell'Omnium si chiuderà con la quarta e ultima prova, la corsa a punti. 16:26 L'Italia ha già la certezza di aver conquistato una medaglia con Federica Venturelli. L'azzurra sarà impegnata nella finale dell'inseguimento individuale femminile. 16:24 Dopo la seconda corsa delle semifinali dello sprint maschile, le otto protagoniste del chilometro da fermo si giocheranno il titolo continentale della specialità.

