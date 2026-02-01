LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | buone risposte dai quartetti brilla la velocità a squadre maschile

Questa mattina gli Europei di ciclismo su pista hanno offerto alcune buone notizie dai quartetti italiani. La velocità a squadre maschile ha mostrato segnali di progresso, con i nostri atleti che hanno messo in fila tempi interessanti. La diretta continua online, ma per ora ci fermiamo qui con gli aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:55 Si chiude per il momento qui la nostra DIRETTA LIVE testuale. Appuntamento alle 17.00 con la sessione serale. 14:54 Chiusa l'intensa mattinata con buone risposte dalla squadra azzurra. Bene i quartetti, ottime indicazioni dalla velocità a squadre. 14:53 Con il crono di 3:44.405 la Danimarca conquista la prima posizione e si lancia verso la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre maschile. Italia quarta con il tempo di 3:47.637. 14:52 Ai 2000 metri i danesi sono al comando siglando il passaggio ad 1:55.722. 14:50 Mattinata che si chiude con la prova del quartetto della Danimarca (Leth, Madsen, Pedersen, Skivild).

