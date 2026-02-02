LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | in corso con le qualificazioni della velocità femminile

Questa mattina si sono svolte le qualificazioni della velocità femminile nel ciclismo su pista agli Europei 2026. Alla Biletska dell’Ucraina ha fatto registrare il quarto tempo, fermando il cronometro a 10 secondi. La gara prosegue con le altre atlete che cercano di migliorare i loro tempi per accedere alla fase successiva. La tensione è alta, e gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:49 L'ucraina Alla Biletska si frappone al quarto posto con il crono di 10.532. 11:48 E' decima la polacca Marlena Karwacka, che chiude la prova in 10.899. 11:47 La spagnola Helena Casar Roige si inserisce al nono posto con 10.845. 11:46 Appena conclusa la prova della lituana Lauryna Valiukeviciute, nona con 10.913. 11:44 Per la Cechia Anna Jabornikova firma un buon 10.697 che le vale la sesta piazza provvisoria. 11:43 Si prosegue con la polacca Urszula Los, che taglia il traguardo in 10.796 e fa scivolare Trevisan in ottava posizione. 11:42 La tedesca Pauline Sophie Grabosch va di poco oltre i 10 secondi chiudendo con il crono di 10.

