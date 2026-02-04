Questa sera alle 21 l’Inter affronta il Torino all’U-Power Stadium di Monza. La partita si gioca qui perché San Siro è chiuso per i lavori legati alle Olimpiadi. Luciano Chivu cambia molti giocatori, dando spazio a Diouf dal primo minuto. Kulenovic invece parte titolare, mentre il Torino si presenta con alcune novità in formazione. In palio c’è il passaggio alle semifinali, dove l’attende la vincente di Napoli-Como.

(3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, Obrador; Kulenovic, Adams. All. Baroni. (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Ftrattesi, Mkhitaryan, Diouf, Carlos Augusto; P.Esposito, Bonny. All. Chivu. Sarà Matteo Marchetti della sezione di Osta Lido l'arbitro del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. Assistenti Mondin e Ceolin, quarto ufficiale Bonacina. Presente al Var l'arbitro La Penna, mentre Assistente Var sarà Giua. Inter-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 4 febbraio alle ore 21 allo U-Power Stadium e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Italia 1). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Inter-Torino: turnover per Chivu, dal 1' Diouf. Titolare Kulenovic

