Inter Venezia formazioni ufficiali Chivu si affida al turnover | prima da titolare per Diouf
Inter Venezia formazioni ufficiali. Archiviata la vittoria in campionato contro il Pisa, i nerazzurri si preparano ad affrontare il Venezia nella gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Le formazioni ufficiali vedono i nerazzurri schierati con il 3-5-2: Martinez sostituisce Sommer tra i pali, difesa composta da Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto con Diouf e Luis Henrique sulle fasce. A centrocampo Frattesi, Zielinski e Sucic, mentre in attacco la coppia Thuram-Esposito. Il Venezia, guidato da Stroppa, cambia tutti i titolari rispetto a quelli scesi in campo nell’ultima vittoria contro il Mantova. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Coppa Italia. Il Napoli vola ai quarti, Cagliari battuto ai rigori 10 a 9 Atalanta-Genoa 4-0: la Dea cala il poker e va ai quarti contro la Juve. Alle 21 Inter-Venezia Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atal - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Venezia, dove vederla in tv (in chiaro). Chivu fa turnover - L'incrocio pericoloso ai quarti di finale Vai su X
Coppa Italia, Inter-Venezia, formazioni ufficiali: Chivu lascia fuori tanti big, ecco a chi tocca - Esordio in questa edizione della Coppa Italia per l'Inter di Cristian Chivu, che ospita il Venezia di Giovanni Stroppa a San Siro: le formazioni ufficiali. Scrive sport.virgilio.it
LIVE - Inter-Venezia, le ufficiali: Cocchi dovrà attendere, sugli esterni spazio a Luis Henrique e Diouf. Thuram dal 1' - Nella gara valida per gli ottavi di finale della competizione, i nerazzurri ospitano a San Siro l’unica squadra ... Segnala fcinternews.it
Inter-Venezia: diretta live e risultato in tempo reale - Venezia di Mercoledì 3 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Scrive calciomagazine.net
Inter-Venezia LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia - Venezia degli ottavi di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it
Inter-Venezia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - I nerazzurri di Cristian Chivu ospitano al Meazza i lagunari di Giovanni Stroppa negli ottavi del trofeo nazionale. Scrive tuttosport.com
Diretta Live di Inter-Venezia Coppa Italia 2025/2026. La cronaca della partita - Venezia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it