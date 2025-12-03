LIVE Alle 21 Inter-Venezia | Chivu con Diouf e Martinez l' ex Stankovic dal 1'

Chivu rivoluziona i nerazzurri per gli ottavi di Coppa Italia. Chi vince sfiderà la Roma o il Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Inter-Venezia: Chivu con Diouf e Martinez, l'ex Stankovic dal 1'

Argomenti simili trattati di recente

Coppa Italia. In campo Napoli-Cagliari. Atalanta-Genoa 4-0: la Dea cala il poker e va ai quarti contro la Juve. Alle 21 Inter-Venezia Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atalanta-genoa-napoli-cagliari- - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Venezia, dove vederla in tv (in chiaro). Chivu fa turnover - L'incrocio pericoloso ai quarti di finale Vai su X

Inter-Venezia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - I nerazzurri di Cristian Chivu ospitano al Meazza i lagunari di Giovanni Stroppa negli ottavi del trofeo nazionale. Da tuttosport.com

Inter-Venezia: diretta live e risultato in tempo reale - Venezia di Mercoledì 3 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net

Inter-Venezia di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Questa sera alle 21:00 a San Siro in diretta in chiaro su Italia 1 in TV e su Infinity in streaming si gioca Inter- Segnala fanpage.it

Dove vedere Inter-Venezia oggi in tv: Coppa Italia gratis, stasera è in chiaro per tutti - Stasera l'Inter sfida il Venezia nell'ultima partita del mercoledì di Coppa Italia: match degli ottavi sulle reti Mediaset in diretta tv e streaming, si gioca alle ore 21:00. Secondo goal.com

Coppa Italia, Inter-Venezia ore 21 a San Siro: Sky, Dazn o Mediaset? Dove vederla in tv - L’Inter giocherà questa sera a San Siro contro il Venezia ecco dove poter guardare la gara di Coppa Italia in tv ... Come scrive fcinter1908.it

Dove vedere Inter-Venezia e tutto lo sport in tv oggi, 3 dicembre - Gli appuntamenti con lo sport in tv e streaming oggi mercoledì 3 dicembre con Inter- Da msn.com