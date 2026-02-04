Litigio all’alba in un dormitorio di Biella | tensione tra studenti intervento delle forze dell’ordine

Alle prime luci dell’alba, un litigio tra studenti ha scosso il dormitorio comunale di Biella. La lite è iniziata in modo improvviso e ha richiamato l’attenzione di altri residenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti, che hanno placato gli animi e ricostruito la vicenda. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha messo in evidenza le tensioni tra i giovani nella struttura.

Alle prime luci dell'alba, tra le mura di un dormitorio comunale di Biella, si è scatenata una tensione che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il focolaio di scontro è esploso intorno alle 6.30 del 3 febbraio 2026, quando un'altra donna, in preda a un'irritazione che si è trasformata in collera, ha cominciato a pulire con vigore la stanza con cui condivideva il piano superiore del dormitorio. Il rumore dei colpi di spazzola, il fruscio del panno, il tonfo del secchio: suoni che, in un ambiente silenzioso come quello di un'abitazione collettiva, si sono trasformati in un'offesa per chi ancora dormiva.

