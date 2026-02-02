Uomo inietta sostanza in strada durante il giorno allarme tra i passanti e intervento delle forze dell’ordine

Un uomo si è iniettato una sostanza sospetta mentre era seduto su una panchina in pieno giorno a Piazza Cavour, nel centro di Napoli. Passanti spaventati hanno assistito alla scena e hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti, che hanno tentato di calmare l’uomo e stabilizzarlo. I soccorritori hanno portato l’uomo in ospedale per le cure del caso. La polizia sta cercando di capire cosa abbia portato il soggetto a compiere questo gesto.

Un uomo si è iniettato una sostanza sospetta direttamente su una panchina in pieno pomeriggio, a pochi metri dai passanti, nella centralissima Piazza Cavour di Napoli. L'episodio, ripreso da un cittadino e condiviso sui social network dal deputato Francesco Borrelli, ha scatenato un'ondata di indignazione e allarme tra la popolazione locale. Le immagini mostrano chiaramente l'uomo intento a preparare e a infilare l'ago in una caviglia, in un gesto che, per la sua natura pubblica e cruda, è stato definito da più parti un "suicidio annunciato" in un luogo di aggregazione civile. Non si tratta di un caso isolato, ma di un segnale preoccupante del degrado che sembra aver preso il sopravvento in alcune aree urbane della città.

