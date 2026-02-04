Lite in famiglia 17enne accoltellato in provincia di Milano | è grave

Un ragazzo di 17 anni è in ospedale dopo essere stato accoltellato durante una lite in famiglia a Paullo, in provincia di Milano. La polizia sta indagando sui motivi della rissa, che si è conclusa con il ferimento grave del giovane. Al momento non si conoscono i dettagli del motivo che ha scatenato il confronto tra i familiari.

