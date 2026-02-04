I Fatti Vostri Ivano de I Cugini di Campagna lancia una scarpa in diretta | VIDEO

Nel programma I Fatti Vostri Ivano Michetti si scontra con l'occupante abusiva di casa sua nella periferia di Roma: l'episodio degenera e la scena è surreale Ivano Michetti de I Cugini di Campagna, subito dopo uno scontro in diretta con l’occupante di casa sua a Roma nel quartiere di Torpignattara, preso dalla discussione, si sfila una scarpa e la tira in diretta a I Fatti Vostri. Siamo nello studio televisivo del programma condotto da Anna Falchi e Flavio Montrucchio e il clima non è sicuramente dei migliori. La donna che occupa casa di Ivano si chiama Samia e vive lì da oltre tre anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Durante la trasmissione I Fatti Vostri, Ivano dei Cugini di Campagna si è lasciato prendere dalla rabbia e ha lanciato una scarpa in diretta tv.

Il clima è rovente, vola qualche parolaccia e pure una scarpa: scontro tra Ivano Michetti de I Cugini di Campagna e l’occupante abusiva della sua casa. Cosa è successo a I Fatti Vostri

In diretta tv, Ivano Michetti dei Cugini di Campagna ha avuto un acceso scontro con una donna che occupa abusivamente la sua casa.

