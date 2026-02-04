I Fatti Vostri Ivano de I Cugini di Campagna lancia una scarpa in diretta | VIDEO
Nel programma I Fatti Vostri Ivano Michetti si scontra con l'occupante abusiva di casa sua nella periferia di Roma: l'episodio degenera e la scena è surreale Ivano Michetti de I Cugini di Campagna, subito dopo uno scontro in diretta con l’occupante di casa sua a Roma nel quartiere di Torpignattara, preso dalla discussione, si sfila una scarpa e la tira in diretta a I Fatti Vostri. Siamo nello studio televisivo del programma condotto da Anna Falchi e Flavio Montrucchio e il clima non è sicuramente dei migliori. La donna che occupa casa di Ivano si chiama Samia e vive lì da oltre tre anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
I Fatti Vostri, Ivano dei Cugini di Campagna lancia una scarpa in diretta tv: “Via da casa mia”
Argomenti discussi: Torno a casa mia, a marzo. La promessa della occupante abusiva a Ivano dei Cugini di Campagna; Torno a casa mia, a marzo. La promessa della occupante abusiva a Ivano dei Cugini di Campagna.
