italia da record per i giochi di milano cortina tutti i numeri della delegazione italiana

L’Italia si prepara ai Giochi di Milano-Cortina con una delegazione di 196 atleti, superiore di 12 rispetto a Torino 2006. Tra le novità, la presenza della napoletana D’Antonio, prima atleta del capoluogo campano a partecipare a un’Olimpiade invernale. Questi numeri sottolineano l’importanza e la crescita del movimento sportivo italiano nel contesto olimpico, confermando l’impegno e la tradizione del nostro paese nelle competizioni internazionali.

Sarà un'Italia da record ai Giochi di Milano-Cortina. Sono 196 (103 uomini + 93 donne) gli azzurri convocati per l'Olimpiade che si aprirà ufficialmente venerdì 6 febbraio con la cerimonia d’apertura. Agli 87 azzurri (47 uomini + 40 donne) dei cinque sport sul ghiaccio già selezionati una settimana fa, si sono aggiunti i 109 (56 uomini + 53 donne) delle 11 discipline invernali, le cui gare si andranno ad articolare tra Anterselva (biathlon), Cortina (bob, skeleton, slittino e sci alpino femminile), Val di Fiemme (combinata nordica, sci di fondo e salto con gli sci), Livigno (freestyle e snowboard) e Bormio (sci alpino maschile e sci alpinismo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L’Italia si prepara a partecipare ai Giochi di Milano Cortina 2026 con un record di 196 atleti, di cui 103 uomini e 93 donne.

