Mariah Carey a sorpresa in Italia super ospite ai Giochi di Milano Cortina 2026

Mariah Carey ha fatto il suo debutto in Italia come ospite speciale ai Giochi di Milano Cortina 2026, partecipando alla cerimonia di apertura. La cantante statunitense, famosa per le sue hit e la voce inconfondibile, ha emozionato il pubblico italiano con una performance memorabile, diventando la prima grande star internazionale a essere annunciata come super ospite di questo evento.

