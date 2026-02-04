L’INVISIBILE RAI1 FESTEGGIA IL BOTTO D’ASCOLTO TRA I GIOVANI | SIAMO ORGOGLIOSI

La Rai celebra un grande successo di ascolti con la serie “L’Invisibile” su Rai1. La fiction, con protagonista Lino Guanciale, ha conquistato soprattutto i giovani e ha fatto registrare ottimi risultati di pubblico. La Rai ha diffuso una nota ufficiale per evidenziare il traguardo, mostrando soddisfazione per il riscontro positivo tra gli spettatori.

La Rai festeggia con una nota ufficiale gli ascolti de “L’Invisibile”, la serie di Rai1 con Lino Guanciale che racconta la cattura di Matteo Messina Denaro. “L’invisibile debutta con un ottimo risultato: oltre 4 milioni di telespettatori e picchi di share che raggiungono il 33,2% nel target femminile 25-34 e il 26,7% nel target femminile 15-24. Un successo netto, che conferma quanto il pubblico riconosca nella fiction del servizio pubblico un luogo di responsabilità e partecipazione civile”. “Questo risultato è la prova del valore di una miniserie che affronta uno dei capitoli più delicati della nostra storia recente, ricostruendo il lungo e complesso percorso investigativo che ha portato alla cattura di Matteo Messina Denaro”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

#L'Invisibile-La-Cattura-di-Matteo-Messina-Denaro || Ieri sera, su Rai1, la miniserie 'L'Invisibile' ha conquistato il prime time.

