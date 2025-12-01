Il sindaco Masci sul Sole24Ore e la qualità della vita a Pescara | Tra le città che crescono di più siamo orgogliosi

“Leggere la classifica ‘Qualità della vita 2025’ del Sole24Ore ci rende davvero orgogliosi”.A dichiararlo è il sindaco Carlo Masci sottolineando che Pescara, secondo la classifica, è una di quelle che cresce di più attestandosi al 40esimo posto e conquistando ben 15 posizioni rispetto all'anno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

News recenti che potrebbero piacerti

La gioia dell’assessore agli eventi Cremonese. E il sindaco Masci aggiunge: «Già al lavoro con Tua per potenziare autobus e filovia» #Concerti #Musica #Pescara - facebook.com Vai su Facebook

Il sindaco Masci sul Sole24Ore e la qualità della vita a Pescara: "Tra le città che crescono di più, siamo orgogliosi" - In un anno 15 posizioni guadagnate e un 40esimo posto che per il sindaco sono la dimostrazione "Che la strada intrapresa è quella giusta". Segnala ilpescara.it