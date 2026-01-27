L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro la serie con Lino Guanciale | Che emozione raccontare gli eroi nell' ombra Sul set ci siamo commossi

Gambera, che si rifà alla figura reale del Colonnello Arcidiacono, e la sua squadra, formata tra gli altri dal fidato Maresciallo Sancho (Massimo De Lorenzo) e dal tecnico radio Ram (Leo Gassmann), hanno solo tre tre mesi per trovare Messina Denaro e portare a termine l’operazione “Tramonto”. «Diamo voce a degli eroi che vivono nell’ombra», afferma il produttore e sceneggiatore Pietro Valsecchi, alla sua prima collaborazione con Rai Fiction, «questa storia mi ha fatto venire in mente quella del Capitano Ultimo, quando catturò Totò Riina (anche questo trionfo dello Stato sulla mafia fu raccontato in una serie prodotta da Valsecchi, ndr)». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

