L’Inter piega il Torino 2-1 | a Monza decidono Bonny e Diouf

L’Inter conquista l’accesso alle semifinali di Coppa Italia superando il Torino per 2-1 nella sfida secca valida per i quarti di finale, disputata mercoledì 4 febbraio nella cornice dell’U-Power Stadium di Monza. In un match caratterizzato dall’indisponibilità di San Siro per i lavori olimpici, la formazione guidata da Cristian Chivu ha saputo indirizzare la gara grazie alle reti di Ange-Yoann Bonny nel primo tempo e di Andy Diouf in apertura di ripresa. Nonostante il forcing finale degli uomini di Baroni, capaci di accorciare le distanze con Kulenovic e di vedersi annullare il pareggio dal VAR per un fuorigioco millimetrico di Prati, i nerazzurri blindano la qualificazione e attendono ora di conoscere la propria avversaria tra Napoli e Como.🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter rimonta e travolge il Pisa: dal gelo allo spettacolo in una notte da San SiroL’Inter piega il Pisa 6-2 al termine di una partita intensa e sorprendente, cominciata tra le difficoltà e finita in goleada. La squadra di Chivu ha vissuto ... thesocialpost.it

L’Inter piega 2-0 il Borussia Dortmund: le reti di Dimarco e DioufI nerazzurri tornano alla vittoria e riescono ad espugnare il fortino del Borussia grazie alla punizione dell'azzurro e la rete in extremis del francese. L'Inter chiude decima a pari punti con il Real ... msn.com

45': INTER - PISA 3-2 Esce Luis Henrique, entra Federico Dimarco e la partita prende tutt’altra piega. La solita sbavatura di Yann Sommer, ormai accompagnata dalla tendenza a non intervenire su nessun tiro in porta ci aveva messo seriamente nei guai. facebook

Il mercato dell’Inter non è chiuso, tutt’altro. Incassato il no da parte di Cancelo, in viale della liberazione procede la ricerca per un quinto a destra. Qualche idea spunta fuori, probabilmente più all’estero che in Italia. Vedremo che piega prenderanno le cose, m x.com