L’Inter batte 2-0 il Borussia Dortmund e torna a sorridere in Champions League. Dopo tre sconfitte di fila, i nerazzurri trovano di nuovo il successo grazie alle reti di Dimarco e Diouf. La squadra di Inzaghi ha dimostrato carattere e determinazione, conquistando tre punti fondamentali in una trasferta difficile.

Chi la dura la vince. Dopo tre sconfitte consecutive che avevano rovinato l’ottima partenza dell’Inter nel girone unico di Champions, i nerazzurri riescono a tornare alla vittoria in quel di Dortmund, portando a casa tre punti pesanti. Partita decisamente poco spettacolare al Westfalenstadion con poco spettacolo, ritmi lenti e davvero poche occasioni da gol. L’undici di Chivu ha il grosso merito di continuare a crederci fino alla fine, quando a sbloccare la partita arriva la grande punizione di Dimarco. Negli ultimi minuti arriva anche la rete del nuovo entrato Diouf a chiudere i conti definitivamente con il Borussia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'Inter piega 2-0 il Borussia Dortmund: le reti di Dimarco e Diouf

Approfondimenti su Inter Dortmund

L’Inter torna a vincere in Champions battendo 2-0 il Borussia Dortmund.

L’Inter conquista una vittoria fondamentale al Signal Iduna Park.

Ultime notizie su Inter Dortmund

Quello di Dimarco contro il Borussia Dortmund è il primo gol segnato da un giocatore italiano su calcio di punizione diretta in Champions League dalla rete di Totti contro il CSKA Mosca del 25/11/2014 (4082 giorni fa).

