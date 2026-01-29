L’Inter torna a vincere in Champions battendo 2-0 il Borussia Dortmund. Dopo tre sconfitte di fila, i nerazzurri trovano due gol decisivi di Dimarco e Diouf, rilanciando le speranze nel girone. La partita si è giocata a Dortmund, e ora l’Inter può guardare avanti con più fiducia.

Chi la dura la vince. Dopo tre sconfitte consecutive che avevano rovinato l’ottima partenza dell’Inter nel girone unico di Champions, i nerazzurri riescono a tornare alla vittoria in quel di Dortmund, portando a casa tre punti pesanti. Partita decisamente poco spettacolare al Westfalenstadion con poco spettacolo, ritmi lenti e davvero poche occasioni da gol. L’undici di Chivu ha il grosso merito di continuare a crederci fino alla fine, quando a sbloccare la partita arriva la grande punizione di Dimarco. Negli ultimi minuti arriva anche la rete del nuovo entrato Diouf a chiudere i conti definitivamente con il Borussia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Champions, l’Inter piega 2-0 il Borussia Dortmund: le reti di Dimarco e Diouf

L’Inter conquista una vittoria fondamentale al Signal Iduna Park.

L’Inter torna a casa con una vittoria importante, vincendo in trasferta contro il Borussia Dortmund.

Argomenti discussi: Champions League, Inter e Napoli si complicano la vita; L'Inter cade contro l'Arsenal in Champions, ora è fuori dalle prime otto; In Serie A come in Champions. Inter, con le big sta diventando una malattia: 6 ko su 7; Champions League, i risultati: Real Madrid a valanga, perdono Manchester City e Psg.

Champions League: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Napoli fuori. Mourinho passa col gol del portiereChampions League, la diretta minuto per minuto dell'ultima giornata con la situazione delle italiane. Inter, Juventus, Napoli e Atalanta vanno a caccia della qualificazione, che ... ilmessaggero.it

L'Inter sfiora gli ottavi, Dimarco e Diouf non bastano: Borussia Dortmund koLa rimonta a Napoli del Chelsea fa scivolare i nerazzurri fuori i primi otto posti: la squadra di Chivu torna a vincere in Europa ... corrieredellosport.it

Champions League: il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off I risultati: Borussia Dortmund-Inter 0-2, Monaco-Juventus 0-0, Napoli-Chelsea 2-3 e Union SG-Atalanta 1-0. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/cal - facebook.com facebook

Voti #BorussiaDortmundInter Borussia Dortmund Kobel 6; Emre Can 5 Schoettlerback 5 Manè 6; Ryerson 6 Nmecha 6 Jo. Bellingham 5.5 Bensebaini 6; Beier 5 Fabio Silva 5; Guirassy 4.5 Subs Adeyiemi 6 Chukwuemeka 5.5 Brandt 5.5 Yan Couto 5.5 Arb. Ko x.com