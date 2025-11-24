La poesia batte gli algoritmi e crea bombe | Marinetti sorride all’Intelligenza Artificiale
Roma, 24 nov – “ Oddio, l’AI prenderà il nostro posto e ci ruberà il lavoro ”, o ancora: ”Soffocherà l’anima dell’uomo e ci ridurrà in ingranaggi”. Così non pare, anzi. Anzi, sembra proprio il contrario e – per di più – è la stessa poesia, cuore dell’anima narrante stessa dell’Uomo da millenni, in primis nella tradizione Europea – a far crollare i paradigmi catastrofisti: è bastata una poesia formulata ad hoc e l’Intelligenza Artificiale ha fornito le istruzioni per fare un ordigno esplosivo. Avete letto letto bene: grazie ad una poesia. Poesia contro l’Ai: una dinamica tragicamente romantica. “Noi crediamo alla possibilità di un numero incalcolabile di trasformazioni umane, e dichiariamo senza sorridere che nella carne dell’uomo dormono delle ali” – F. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
