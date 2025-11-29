Club del sesso formato da alunni di 9 anni in una scuola primaria l’allarme sulla sessualizzazione precoce dei bambini esposti alla pornografia online

Un gruppo di alunni di nove anni ha creato un "club del sesso" che obbligava i partecipanti a visionare materiale pornografico esplicito. Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva, ha ricevuto la segnalazione da una docente di scuola primaria e ha denunciato pubblicamente l'episodio per sensibilizzare genitori ed educatori sui rischi della sessualizzazione precoce. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it