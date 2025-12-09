Due agenti della polizia locale in uniforme beccati in auto con un pusher uno si giustifica | Quella droga era la mia

Romatoday.it | 9 dic 2025

Due agenti della polizia locale di Subiaco sono stati pizzicati in compagnia di un pusher a Roma. I due, secondo l'ipotesi investigativa, avrebbero raggiunto la zona dei Parioli per comprare cocaina. A ricostruire i fatti sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia dei Parioli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

