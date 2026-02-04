Licenziamento illegittimo | Tribunale reintegra un lavoratore a un passo dalla pensione

Il tribunale di Brindisi ha deciso di reintegrare un lavoratore che aveva subito un licenziamento considerato illegittimo. La sentenza arriva a pochi mesi dalla pensione dell’uomo, che aveva perso il posto di lavoro senza una valida motivazione. La decisione ha suscitato molta attenzione tra i dipendenti della zona, che vedono in questa vicenda un segnale di tutela concreta.

BRINDISI - Una sentenza in favore della tutela dei lavoratori è stata emessa nei giorni scorsi dal tribunale di Brindisi. Il giudice del lavoro, Salvatore Marinò, ha sancito l'illegittimità del licenziamento subito da un lavoratore storico del cimitero di Brindisi, un uomo con oltre trent'anni di.

