Contratto illegittimo | condannata l’Azienda Speciale Terracina | dovrà risarcire un lavoratore
Una recente sentenza del giudice del lavoro ha stabilito l’illegittimità dell’applicazione del contratto di lavoro degli Enti Locali da parte dell’Azienda Speciale Terracina, che dovrà risarcire un lavoratore. La Uiltucs definisce questa decisione “storica”, sottolineando l’importanza di rispettare le normative contrattuali e i diritti dei dipendenti pubblici. La pronuncia evidenzia un importante passo avanti nel rispetto delle regole nel settore pubblico.
Parla di una “sentenza storica” la Uiltucs in riferimento al pronunciamento del giudice del lavoro che ha ritenuto “illegittima l’applicazione del contratto di lavoro degli Enti Locali riconoscendo l’applicazione immediata del Contratto nazionale del Terziario” da parte dell’Azienda Speciale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
