Teatro alla Scala dichiarato illegittimo da Tribunale di Milano il licenziamento della maschera che gridò Palestina libera dalla prima galleria
Nel dispositivo, in attesa delle motivazioni che verranno depositate la prossima settimana, il giudice ha stabilito che non vi fossero i presupposti per un licenziamento per giusta causa. La Scala è stata quindi condannata a versare alla lavoratrice 809,60 euro per ogni mese compreso tra l’estromiss. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
