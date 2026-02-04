Il ministro Piantedosi chiarisce che l’Ice non avrà ruoli di polizia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. Gli investigatori di HSI, infatti, saranno presenti in Italia solo per supporto e non svolgeranno attività operativa o di controllo. La polemica era nata proprio sulla possibilità che avessero compiti più stringenti. Piantedosi ha ribadito che non ci saranno interventi di polizia da parte loro.

Gli investigatori di HSI che arriveranno in Italia in occasione dei Giochi invernali di Milano-Cortina " non sono agenti operativi e non hanno alcuna funzione esecutiva ". A chiarirlo oggi in Aula è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto alla Camera per rispondere alle polemiche sulla presenza di personale riconducibile all’agenzia statunitense ICE. Si tratta, ha spiegato, di investigatori che "opereranno all’interno degli uffici diplomatici statunitensi e quindi non saranno neanche tecnicamente su suolo italiano". Piantedosi è stato ascoltato già ieri dall'Aula a proposito dei fatti di sabato a Torino, sicurezza e Askatasuna, nel pomeriggio sarà invece in Senato per le comunicazioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "L’Ice non farà polizia in Italia", dice Piantedosi sulla polemica intorno alle Olimpiadi

La questione riguardante la presunta presenza degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante le Olimpiadi di Milano-Cortina ha suscitato attenzione.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha confermato che ICE non opererà mai alle Olimpiadi in Italia, chiarendo la posizione del governo.

