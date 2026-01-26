Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha confermato che ICE non opererà mai alle Olimpiadi in Italia, chiarendo la posizione del governo. Rispondendo ai giornalisti durante la presentazione del libro ‘Dalla parte delle divise’ al Mondadori Bookstore di Roma, Piantedosi ha anche commentato le differenze nelle metodologie tra gli Stati Uniti e l’Italia riguardo alle tragedie legate alla sicurezza.

“ Ice non opererà mai in Italia, chiaro?”. Lo assicura il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, rispondendo alle domande dei giornalisti, prima di presentare il libro scritto con Annalisa Chirico ‘Dalla parte delle divise’ al Mondadori Bookstore di Roma. L’argomento ha agitato la giornata politica dopo la rivelazione del Fatto Quotidiano sulla presenza ai Giochi olimpici della famigerata United States Immigration and Customs Enforcement americana. “Semmai dovesse essere che singole unità di personale, che sono formalmente ed organicamente appartenenti a qualsiasi articolazione degli organismi di sicurezza americana, dovessero arrivare in Italia espleteranno misure di protezione ravvicinata – spiega il capo del Viminale – Ice in quanto tale non è stato comunicato e né sarà presente in Italia ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfattoquotidiano.it - Piantedosi assicura: "Ice non opererà mai alle Olimpiadi in Italia. I morti in Usa? Metodologie diverse dalle nostre"

