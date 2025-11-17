Marina Di Guardo | la famiglia la Sicilia e i libri Con le mie figlie ho un legame molto forte

Milano, 17 novembre 2025 – Marina di Guardo torna in libreria con ‘Braccata’, il suo ultimo thriller pubblicato da Mondadori. Scrittrice affermata, nota per la sua sensibilità nel raccontare drammi interiori con una spiccata empatia e con una tensione psicologica sempre presente, la Di Guardo conferma anche in questo romanzo la sua grande abilità nel combinare suspense ed emozione. Prima di diventare scrittrice, Marina ha avuto un percorso nel mondo della moda, ha lavorato come modella e in seguito è diventata vicedirettrice dello showroom di Blumarine. “Era un lavoro che mi dava stabilità, ma il mio sogno era scrivere – racconta l’autrice -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marina Di Guardo: la famiglia, la Sicilia e i libri. “Con le mie figlie ho un legame molto forte”

